عاد رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء اليوم إلى البلاد بعد زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان استغرقت يوما واحدا.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الزيارة كانت بغرض حضور حفل تخريج القوات المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية المنشطة للسلام في جنوب السودان، خاصة وأن السودان يرأس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد، فضلا عن أنه يعد من الضامنين الأساسيين لهذه الاتفاقية بجانب أوغندا.

وأوضح السفير علي الصادق أن تخريج هذه الدفعة يأتي تنفيذا لأهم بنود اتفاقية السلام المنشطة بجنوب السودان، لافتا إلى أن رئيس مجلس السيادة ألقى خطابا في هذه المناسبة، حث فيه الفرقاء الجنوبيين على المحافظة على السلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان.

وأضاف وزير الخارجية المكلف أن شهر نوفمبر القادم سيشهد تخريج دفعة جديدة من هذه القوات لتنضم لسابقتها وتضطلع بدورها في حفظ السلام بالجنوب.