كعادة الدوري المصري عندما تصل المحطات النهائية للبطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية، ينتهي مسلسل العديد من الأسماء مع أنديتهم سواء لاعبين أو مدربين.

وسارت النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز على نفس النهج حيث رحل أكثر من مدرب عن ناديه فور إعلان نهاية البطولة بالأمس عندما اقيمت أخر اللقاءات في الجولة الـ 34.

وتم الاستقرار على هبوط الثلاثي: «مصر المقاصة، الجونة، وإيسترن كومباني»، وذلك بعد صراع قوي وتنافس عنيف، كما حسم الزمالك تتويجه باللقب الثاني على التوالي والـ14 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات.

واحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 70 نقطة، أما بيراميدز فخطف وصافة الدوري برصيد 71 نقطة ليكتب تاريخا جديدا له في سجل بطولات الدوري.

ويعد أخر ضحايا المدربين حتى الآن هو البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي الذي أعلن مساء اليوم الأربعاء، رحيله بعد سلسلة من تذبذب المستوى بشكل ملحوظ.

ووجه الأهلي الشكر للجهاز الفني بقيادة سواريش، الذي انضم للفريق الأحمر بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بدءا من يوليو الماضي، ولعب سواريش مع الأهلي في 17 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 3 في جميع المسابقات، وخسر نهائي كأس مصر 2021 ضد الزمالك، بالإضافة إلى أنه أنهى بطولة الدوري متواجدا في المركز الثالث.

وانتهت رحلة محمد عمر، مدرب الاتحاد السكندري، مع الفريق بنهاية الموسم كما أعلن من قبل حيث تعاقد مجلس إدارة الفريق مع محمد عمر من أجل الخروج من أزمة الصراع على البقاء في الدوري الممتاز وذلك بعدما تم إنهاء التعاقد مع عماد النحاس.

وقاد محمد عمر الاتحاد في 5 مباريات خسر في 2 وتعادل في 2 وفاز في مباراة واحدة.

واستكمالا لسلسلة المدربين الراحلين عن أنديتهم، يأتي طارق العشري، مدرب طلائع الجيش، في المرتبة الثالثة بعدما تم توجيه الشكر له رغم نجاحه في اقتحام المربع الذهبي للدوري رغم توليه المهمة في توقيت صعب للغاية.

ويعتبر مسيرة طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري هي الأفضل في تاريخه بعدما أنهى المسابقة في المركز الرابع برصيد 56 نقطة وهو أعلى معدل نقاط وصل له الفريق في تاريخه بالبطولة، كما وصل لـ 16 مباراة متتالية بدون هزيمة.

وقاد العشري طلائع الجيش في 29 مباراة وحقق 14 فاوزا و12 تعادلا و3 خسائر.

كما كان متوقعا أنه في حالة هبوط فريق إيسترن كومباني لدوري الدرجة الثانية، سيرحل علاء عبدالعال، وهو ما أكده المدرب الخضرم خلال تصريحاته بعد مواجهة الزمالك بالأمس حيث تعد هذه المباراة هي الأخيرة له مع الفريق.

وضمن مفاجأت الموسم الحالي هو رحيل حمزة الجمل، مدرب الإسماعيلي عن تدريب الدراويش، رغم أنه ساهم في خروج الفريق من قاع الدوري ووصل إلى المنتصف (منطقة الأمان).

وكان الإسماعيلي قد أعلن توجيه الشكر لحمزة الجمل وتكليف خالد القماش بمسؤولية تدريب الفريق في الجولة الأخيرة فقط، رغم أنه قاد الدراويش في 17 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات بينما خسر 6 مباريات.

وأخيرا هو العميد حسام حسن، الذي تم توجيه الشكر له من قبل إدارة نادي المصري البورسعيدي، بعدما قاد الفريق في 15 مباراة محققا الفوز في 6 وتعادل في مثلها وخسر 3، وأنهى المسابقة في المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة.