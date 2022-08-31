رئيس حماية المستهلك: معرض أهلا مدارس يتيح منتجات ذات جودة وبسعر مناسب

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن «الجودة والسعر المعادلة السحرية لأي نجاح»، مؤكدًا أن معرض «أهلًا مدارس»، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، يضم هذين العنصرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تفقدوا المعرص اليوم، والمنتجات ذات الجودة العالية والسعر المناسب.

وأكد أن المعرض ليس مجرد منفذ للأسرة المصرية من محدودي الدخل، لكنه يساهم في توفير منتج جيد جدًا بأسعار غير معهودة من قبل، مشيرًا إلى أن نسب الخصم بـ«أهلًا مدارس»، لا تقل عن 30%.

وأوضح رئيس حماية المستهلك، أن المصدر الرئيسي للمنتجات داخل المعرض مرتبط بالمصانع أو تجار الجملة، موضحًا أن نسب التخفيض تشمل الأدوات المكتبية ومستلزمات الحاسب الآلي والملابس والأحذية سواء رياضية أو غير رياضية.

وأشار إلى أن دور الجهاز متعلق ببحث تقديم خصومات حقيقية وليست وهمية، واتخاذ إجراءات لرصد أي مخالفة في المعرض، قائلًا إن اثنين من أعضاء الرقابة في الجهاز، يراقبان على مدار الساعة على أداء المعرض.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الأربعاء، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، معرض «أهلاً مدارس 2022»، والذي يستمر حتى 10 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.