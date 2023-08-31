تحرير 66 محضرا خلال حملات تموينية في 3 مراكز بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا من تحرير 16 محضرا مخالفا للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين "إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، عدم نظافة أدوات العجن، عدم وجود سجلات"، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي المنيا، حررت الوحدة المحلية 30 محضرا تموينيا، إلى جانب ضبط 280 كيلو جرام لحوم فاسدة، خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط الأسعار ومراقبة منظومة الخبز، والتأكد من جودة رغيف العيش بدائرة المركز.

وفي ديرمواس، قامت الوحدة المحلية بحملة تموينية بدائرة المركز، أسفرت عن تحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة، حيث شملت المحاضر "نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود ميزان"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.