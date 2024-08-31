أردوغان: إذا كان لدى إسرائيل قبة حديدية فسنبني قبة فولاذية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده ستنفذ مشروع نظام الدفاع الجوي «القبة الفولاذية».

وأضاف أردوغان في حفل تخرج وتسليم العلم في كلية الحرب الجوية، «نأمل أن ننفذ مشروعنا بكل مكوناته، إذا كان لديهم (إسرائيل) القبة الحديدية، فسوف يكون لدينا أيضا القبة الفولاذية»، وفقا لوكالة أنباء «الأناضول» التركية.

وأشار إلى بروز تركيا المتزايد في تكنولوجيا المركبات الجوية بدون طيار، معقبًا: «إن الزخم الذي اكتسبناه في المركبات الجوية بدون طيار يُراقب بحسد، ليس فقط من قبل دولنا الصديقة والشقيقة، وإنما في جميع أنحاء العالم»، بحسب تعبيره.

كما كرر التزام تركيا بتعزيز قدراتها العسكرية، قائلا: «نحن نعمل على تصنيع أو تطوير أو شراء كل ما تحتاجه قواتنا الجوية، من الصواريخ إلى أنظمة الدفاع الجوي».

ولفت إلى أن «التطورات في المنطقة تُذكر أنقرة بأهمية الخطوات التي اتخذتها في صناعة الدفاع خلال السنوات الـ22 الماضية».

وتصنف «القبة الحديدية» ضمن منظومات الدفاع الجوي التكتيكية المصممة لاعتراض الأهداف الجوية في مدى قصير جدا.

وصممت هذه المنظومة إسرائيل لتعمل على منصات أرضية متحركة ثم تم تطوير نسخة بحرية منها لاحقا لتعمل على متن السفن الحربية.