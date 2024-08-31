جيش الاحتلال: حدثان أمنيان وقعا في لواء غوش عتصيون

قال جيش الاحتلال، إن حدثين أمنيين وقعا في لواء غوش عتصيون، متحدثًا عن أنه قتل منفذيْ الهجومين.

وأضاف في بيان، أنه في هذه المرحلة لا يمكن تحديد ما إذا كانت هناك صلة بين الحدثين.

وأشار جيش الاحتلال إلى انفجار سيارة في محطة وقود بمفرق غوش عتصيون، وأن القوات وصلت إلى المكان وقتلت المهاجم.

كما لفت إلى أن مسلحين حاولوا تنفيذ عملية دهس حارس أمن قرب بلدة كرمي تسور، متحدثًا عن أن القوات قتلت منفذ الهجوم.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد ذكرت أنّ مستوطنين اثنين أصيبا في انفجار مركبة بمستوطنة غوش عتصيون، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة.

وأضافت أنّ إطلاق نار وقع بالتزامن مع انفجار المركبة، داخل كيبوتس كريمي عتسور بنفس المستوطنة، ما أدى لإصابة اثنين آخرين على الأقل، دون أنّ تذكر مدى خطورة إصابتهما.