حسم مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الجدل بشأن رحيله عن صفوف الفريق السماوي، والعودة مرة أخرى إلى ناديه السابق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة مسؤولي الفارس الأبيض في عودة اللاعب لتدعيم الخط الهجومي للفريق في الموسم الجديد.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: «عقدي مستمر مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة، وسأستمر مع النادي بصورة طبيعية في الموسم القادم، خاصة وأن عقدي مستمر مع الفريق، جددت تعاقدي خلال الموسم الماضي، والأمور تسير بشكل طبيعي، وسأتواجد مع النادي خلال الفترة المقبلة».

وظهرت تقارير صحفية في وقت سابق، تشير إلى رغبة مسؤولي نادي الزمالك في عودة مصطفى فتحي لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

ونجح نادي بيراميدز في حصد لقب كأس مصر، على حساب نادي زد، بالانتصار بنتيجة هدف نظيف، سجله فيستون مايلي، ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.