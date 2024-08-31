 قيادي بالقسام: المقاومة بالضفة في أفضل مراحل التنسيق - بوابة الشروق
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قيادي بالقسام: المقاومة بالضفة في أفضل مراحل التنسيق


نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 12:21 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 12:29 م

أفاد مصدر قيادي بكتائب عزي الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقوامة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، بأن ما نفذه المقاومون بحي الدمج رسالة لجيش الاحتلال بأن عدوانه على جنين ستكون له تبعات قاسية.

وقال المصدر لقناة "الجزيرة" الإخبارية: "نطمئن شعبنا بأن المقاومة بكل تشكيلاتها بالضفة في أفضل مراحل التنسيق والتكامل بينها".

وأضاف المصدر، أن كتائب القسام وفصائل المقاومة أعدّت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك.

وتابع: "المقاومون أعادوا توزيع وحداتهم في شمال الضفة بما يفشل العملية العسكرية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين إثر عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة الغربية المحتلة في وقت متأخر من ليل الجمعة.

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