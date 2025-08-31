اللجنة الاجتماعية بجامعة الدول العربية تبحث دعم فلسطين وإنشاء الوكالة العربية للدواء

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (116)، وذلك برئاسة محمد جمال عيفة، مستشار المصالح العمومية، مدير عام مساعد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، رئيس الدورة الحالية للمجلس.

وشاركَت الوزير المفوض إيناس الفرجاني، المشرفة على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وفي كلمتها، هنأت الفرجاني دولة تونس على تولي رئاسة الدورة الحالية، مثمنةً الجهود التي بذلتها مملكة البحرين خلال رئاستها السابقة.

وأكدت أن الاجتماع يناقش عدداً من الموضوعات الاجتماعية ذات الأولوية، من أبرزها المبادرات المقدَّمة من دولة فلسطين لتقديم الرعاية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجاً في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مطالبةً بخروج الاجتماع بتوصيات عملية تلبي تطلعات الأشقاء الفلسطينيين.

وتناول الاجتماع متابعة إجراءات إنشاء "الوكالة العربية للدواء (وعد)" بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، إلى جانب مناقشة مقترحات المملكة المغربية بشأن "ميثاق الشباب في المنطقة العربية" وتعزيز الحق في تنظيم الأسرة كرافعة للتنمية المستدامة.

كما أكدت" الفرجاني" على أهمية صياغة توصيات عملية تمهيداً لرفعها إلى اجتماع كبار المسؤولين ومن ثم إلى الاجتماع الوزاري للمجلس لإقرارها، مشيدةً بجهود الدول الأعضاء في تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك.