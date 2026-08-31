ديمبلي يحسم موقفه من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، على تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في يونيو 2028.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن ديمبلي وافق على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، ليستمر مع الفريق الباريسي حتى عام 2030.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يستعد للإعلان رسميًا عن تجديد عقد ديمبلي بنهاية الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب الفرنسي على زيادة في راتبه السنوي بموجب العقد الجديد، ليرتفع من 18 مليون يورو إلى 22 مليون يورو.

وانضم ديمبلي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 قادمًا من برشلونة الإسباني.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرًا إلى رفض ديمبلي عرضًا من نادي الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.