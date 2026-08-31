انطلاق اجتماعات اللجنة الاقتصادية التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 118

انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، اجتماعات اللجنة الاقتصادية التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (118)، برئاسة السعودية، ومشاركة المختصين ممثلي الدول العربية الأعضاء، حيث تناقش على مدار يومين كافة الموضوعات الاقتصادية المُدرجة على جدول أعمال المجلس.

من جهته افتتح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، الاجتماعات بكلمة تضمّنت تقديم التهنئة إلى السعودية، رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما توجّه بالشكر والتقدير إلى الجزائر على إدارتها المتميزة لاجتماعات المجلس في دورتها العادية السابقة، والحرص الواضح على دعم عمله.

كما استعرض السفير في كلمته الجهود التي المتخذة من جانب القطاع الاقتصادي خلال الفترة الماضية في إطار متابعة تنفيذ التكليفات المنوطة به بموجب قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية السابعة عشر بعد المائة.

كما أشار إلى ما تفرضه التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة الأمر الذي يتطلب أن ننظر إلى الموضوعات المطروحة في إطار أوسع، يراعي هذه المتغيرات وانعكاساتها على اقتصادات دولنا، ويسهم في تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

كما أكد على مساهمة القطاع في التحضير والإعداد لأعمال الدورة الحالية، وبما يُسهّل دراسة وبحث الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال والتي تشمل الموضوعات الخاصة بنتائج اجتماعات لجنة التنفيذ والمتابعة واللجنة الفنية لقواعد المنشأ ولجنة الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة إجراءات التوقيع والانضمام إلى اتفاقية التعاون الجمركي واتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)، بالإضافة إلى مناقشة ورقة الموقف الاسترشادية بشأن أولويات واحتياجات فلسطين في مجالات بناء القدرات والمساعدات الفنية التجارية والاقتصادية، مؤكدا على أهمية تقديم كافة أشكال العون للشعب الفلسطيني لمساعدته على إعمار وطنه وإعادة بناء اقتصاده واستعادة ترابطه العضوي بمحيطه العربي.

كما تضمن جدول الأعمال موضوعات خاصة بالذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي.