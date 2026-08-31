بولندا تحقق في شبهة عمل تخريبي إثر حريق بمصنع مسيرات قتالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فتح المدعون العامون في بولندا، اليوم الاثنين، تحقيقا رسميا في حادث حريق اندلع بمصنع لإنتاج الطائرات المسيّرة القتالية جنوب العاصمة وارسو، وذلك وسط شبهات تتعلق بالإرهاب والعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

واندلع الحريق في منشأة شركة "دبليو بي إلكترونيكس" بمدينة سكارجيسكو-كامينا، الواقعة على مسافة نحو 150 كيلومترا جنوب العاصمة، حيث رصدت النيران وأبلغ عنها بعد منتصف الليل بقليل.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة المحلية لصحيفة "فاكت" الشعبية بأن الحريق قد تم إخماده، ولم يسفر عن وقوع أية إصابات.

وأعلن مكتب المدعي العام في منشور له على منصة إكس، بدء التحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق، أفاد متحدث باسم منسق الاستخبارات بأن ضباطا من وكالة الأمن الداخلي البولندية تواجدوا في موقع الحادث، مشيرا إلى أنه لا يزال من المبكر تأكيد ما إذا كان الحادث عملا تخريبيا.

وحسب إذاعة "آر إم إف إف إم" أظهرت كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة رجلا يرتدي قناعا ويحمل حقيبة ظهر، يعتقد أنه تسبب في اندلاع الحريق بأحدى غرف المصنع، كما أفادت التقارير بأن المتسلل قام بتشغيل نظام الإنذار.

وتعد بولندا حليفا سياسيا وعسكريا رئيسيا لأوكرانيا في حربها مع روسيا، كما تعمل على توسيع قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ.

واتهمت الحكومة في وارسو جهازي الاستخبارات الروسي والبيلاروسي بإرسال عدة عملاء إلى البلاد لتنفيذ أعمال تخريبية.