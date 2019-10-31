خطوط جنوب الصين الجوية تسعى لشراء 31 طائرة بوينج وإيرباص بتمويل خاص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت خطوط جنوب الصين الجوية أنها تسعى للحصول على تمويل خاص بقيمة 8ر16 مليار يوان (4ر2 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في شراء 31 طائرة من طراز إيرباص وبوينج.

وقالت الشركة في بيان لبورصة شانغهاي تلقت وكالة أنباء بلومبرج نسخة منه أمس الأربعاء، إنها ستقوم بطرح خاص لمجموعة من الأسهم بقيمة 3ر13 مليار يوان من أجل شراء الطائرات البالغ قيمتها الإجمالية في قائمة الأسعار نحو 67ر5 مليار دولار أمريكي.

وأضافت شركة الطيران الصينية في بيانها أن الطلب يتعلق بشراء 21 طائرة من طراز إيرباص إيه 320 نيو صغيرة و 10 طائرات عريضة البدن.

وأوضحت الشركة أن ال 10 طائرات عريضة البدن تضم ست طائرات من طراز إيرباص 350-900 إس وثلاث طائرات من طراز بوينج 787-9 دريملاينر وطائرة بوينج 777-300إي آر.

وأشارت الشركة إلى أنه سيبدأ تسليم الطائرات في عام 2020.