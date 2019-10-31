تقرير طبي: منفذ هجوم مسجد فرنسا يعاني من خلل جزئي في حكمه على الأمور

خلص تقرير أعده طبيب نفسي إلى أن الرجل الذي يشتبه في تنفيذه إطلاق النار على مسجد في فرنسا، يعاني من خلل جزئي في حكمه فعل الأمور، حسبما أفاد ممثلو الادعاء اليوم الأربعاء.

وقال ممثل الادعاء مارك مارييه في بيان إن التقرير خلص إلى أن الرجل يعاني من "خلل جزئي في حكمه على الأمور و/ أو سيطرته على أفعاله".

وأضاف مارييه أن ممثلي الادعاء في قضايا مكافحة الإرهاب في باريس قرروا التخلي عن التحقيق في القضية.

وكان رجلان مسنان أصيبا بجروح بالغة إثر الهجوم على المسجد في مدينة بايون جنوبي البلاد أمس الأول الاثنين، الأمر الذي أثار إدانات من مختلف الأطياف السياسية.

وأوضح مارييه أن المشتبه به، وهو في الثمانينات من عمره، ظل رهن الاحتجاز، وسيمثل أمام قضاة التحقيق في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وأضاف ممثل الادعاء أنه يواجه تهما محتملة من بينها الشروع في القتل والتخريب الخطير.

وجاء الهجوم وسط جدل ساخن حول دور الإسلام في فرنسا، وعن الحجاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات الملتزمات.

وصوت مجلس الشيوخ الفرنسي الذي تسيطر عليه المعارضة في مناظرة كانت مقررة قبل الهجوم أمس الثلاثاء لصالح حظر الأمهات اللاتي يرتدين الحجاب من مرافقة الأطفال في رحلات مدرسية.

وحذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المعترف به رسميًا أول أمس الثلاثاء من أن "الهستيريا العدوانية، وحتى الجنائية المرتبطة بكراهية الإسلام" قد ترسخت في فرنسا.