السعودية تدعو الأمم المتحدة لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية

دعت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إلى تضافر الجهود الرامية لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، ومواجهة التهديد الذي يشكله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية والشفافية.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند المتعلق بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي التي ألقاها المستشار عادل بن عبدالله الفوزان ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم.

وأوضح الفوزان أن قطاع الفضاء الخارجي يشهد اهتمامًا متزايدًا من الدول والمنظمات الدولية ذات الشأن؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجالات الاتصالات والملاحة والبث الإعلامي، إضافة إلى رصد تغيّر المناخ ومكافحة التصحر وإدارة الكوارث.

وقال الفوزان "إن المملكة سعت منذ سبعينيات القرن الماضي للانضمام لركب الدول المهتمة بالفضاء الخارجي" مشيرا الى ان المملكة" تنظر باهتمام بالغ إلى أن قطاع الفضاء يجب أن يُستخدم للأغراض العلمية والسلمية".

وأضاف الفوزان أن الهيئة السعودية للفضاء ونظيرتها الروسية وقعت اتفاقية خلال زيارة الرئيس الروسي (فلادمير بوتين) للمملكة هذا الشهر، تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية والرحلات الفضائية المأهولة، كما أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون مع العديد من الدول تأطرت من خلال علاقات فاعلة مع برنامجي الفضاء الأمريكي والأوروبي.

وأكد الفوزان أن المملكة تتطلع إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجال الفضاء الخارجي، وتبادل الخبرات والممارسات لخدمة البشرية وتحقيق التنمية المستدامة".