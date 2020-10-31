أكد رئيس الوزراء الأردني، بشير الخصاونة، دعم حكومته للطاقم الطبي، في معرض تعليقه على وفاة عدد من الأطباء في الأيام الأخيرة جراء إصابتهم بفيروس كورونا.



وكتب الخصاونة، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الجمعة: "كلنا حزن وألم على وفاة كوكبة من أبطال خط الدفاع الأول من الأطباء اليوم وخلال الفترة الماضية في مواجهة وباء كورونا، رحمهم الله جميعًا. وأزجي للكوادر الطبية كل في موقعه وباسمه تحية اعتزاز وإكبار، وأؤكد الدعم الكامل لهم في مهمتهم النبيلة لحماية صحة إخواننا المواطنين وحماية أنفسهم".

ويوم الجمعة، نعت نقابة الأطباء الأردنية ثلة من أعضائها، الذين توفوا أثناء عملهم بالخطوط الأمامية لمواجهة الوباء، آخر 6 من تخصصات مختلفة.



وقالت النقابة، في بيان لها، إن "الأطباء والكوادر الصحية هم الأبطال الحقيقيون في مواجهة هذه الجائحة، فهم دائمًا في صفوف المواجهة، ولا يتوانون عن أداء مهامهم بالرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم".

ولا تتوفر إحصاءات رسمية عن إجمالي عدد عناصر الطاقم الطبي، الذين توفوا في ظهور الوباء في المملكة.

يأتي هذا في وقت يشهد الأردن مستويات مرتفعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، في الأيام الأخيرة.

ويوم الجمعة، سجَل الأردن أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا، بزيادة 3921 إصابة، مع 32 وفاة إضافية، بحسب موجز إعلامي صادر عن الحكومة ووزارة الصحة.