مسؤولون يابانيون يجهزون للسفر لأمريكا لاستلام المتعاونين في تهريب غصن

أفادت سجلات قضائية بأن مسؤولين يابانيين أجروا ترتيباتهم للسفر إلى الولايات المتحدة خلال "الأيام المقبلة" لاستعادة الأمريكيين الاثنين المتهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الهروب من طوكيو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وطالب مدعون اتحاديون اليوم الجمعة من قاضية المحكمة الابتدائية الأمريكية أنديرا تالواني في بوسطن رفع وقف تسليم جرين بيريت مايكل تايلور ونجله بيتر حتى تتمكن السلطات اليابانية من احتجازهما عند وصولهما.

كانت تالواني قد أصدرت أمرا بوقف التسليم يوم الخميس بعد تقديم التماس طارئ من محامي تيلورز ، والذي قال إنهم علموا من وسائل إعلام يابانية أن من المقرر أن يتم نقل الرجلين إلى طوكيو في نفس اليوم على متن رحلة طيران من بوسطن في الساعة الواحدة بعد الظهر.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغتهم في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأنها قد أجازت طلب اليابان بتسليمهما، ومنحت محامي الدفاع أقل من 18 ساعة للرد.