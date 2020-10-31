ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 24 قتيلا وأكثر من 800 جريح

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير غربي البلاد إلى 24 قتيلا وأكثر من 800 جريح.

وأفادت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية، في بيان، بأن "عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد أمس الجمعة ارتفع إلى 24 شخصا وعدد المصابين إلى 804"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكانت إدارة الأزمات والطوارئ التركية قد أعلنت أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجه وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض، كما أفادت الإدارة لاحقا بأنها سجلت 107 هزات أرضية ارتدادية على الأقل بينها 21 هزة تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.

كما أسفر الزلزال عن تدمير مبان في جزيرة ساموس اليونانية، حيث قتل تلميذان في إحدى المدارس المحلية إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.