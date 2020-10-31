رئيس الوزراء البريطاني يعلن إغلاقا عاما بدءا من الخميس لمدة 4 أسابيع

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن إغلاق ثانٍ في البلاد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس المقبل، مشيرًا إلى استمراره حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وأضاف جونسون، خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أنه سيتم توسيع نطاق العمل الصحي في الظروف الحرجة، لافتًا إلى تعزيز المساعدات المقدمة من الحكومة؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وذكر أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يمكن العائلات من التجمع خلال عيد الميلاد، متابعًا: «هناك أولويات بإبقاء كل الأسر والمدارس وحضانات الأطفال مفتوحة، المدارس المكان الأنسب للأطفال، ولن نسمح للفيروس بأن يدمر مستقبلنا».

وتجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا المليون في بريطانيا منذ ظهور الوباء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء اليوم السبت.