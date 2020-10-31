 المغرب تتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا الصيني ديسمبر المقبل - بوابة الشروق
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المغرب تتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا الصيني ديسمبر المقبل

الرباط - أ ش أ:
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 9:30 ص | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 9:30 ص

تتسلم المملكة المغربية خلال شهر ديسمبر المقبل من مجموعة "صينوفارما" الدوائية، 10 ملايين جرعة من المصل الواقي من وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وقالت صحيفة "الأحداث المغربية"، في تقرير لها اليوم، إن 5 ملايين مغربي فقط سيحصلون على هذا المصل الواقي من وباء كورونا على جرعتين المدة الزمنية الفاصلة بينهما 21 يوما.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الصحة المغربية أبرمت اتفاقا في وقت سابق مع معامل "استرازينكا" الدوائية للحصول على 17 مليون جرعة من المصل الواقي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) مع إمكانية شراء 3 ملايين جرعة إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة المغرب تجري حاليا مفاوضات مع معامل "فايزر" و"جونسون آند جونسون" و"كازينا بايو" الدوائية؛ للحصول على كميات كافية من المصل الواقي من فيروس كورونا حتى تتمكن من توفيره لكل المواطنين.

وأوضحت أن التطعيم ضد وباء كورونا المستجد لن يكون إجباريا وسيشمل الفئات العمرية الأكبر من 18 عاما ومن تزيد أعمارهم عن 65 سنة والمصابون بأمراض مزمنة والحوامل والموظفين والعاملين في وسائل النقل الجماعية.

وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاقية المبرمة بين الصين والمغرب فإن السلطات المغرب ستحصل في 15 من نوفمبر المقبل على نتائج التجارب الإكلينيكية التي أجريت على 600 متطوع مغربي لتجربة المصل الصيني الواقي من فيروس كورونا المستجد.

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