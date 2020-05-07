منظمة الصحة العالمية تحذر من التأثيرات طويلة الأمد لفيروس كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، تحذيرا حول شدة التأثيرات الصحية طويلة الأمد لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم في جنيف: "بالنسبة لعدد كبير من الناس ، فإن هذا الفيروس يعرضهم لمجموعة من الآثار الخطيرة طويلة الأمد "، مضيفًا أن هذه التأثيرات يمكن أن تؤثر على أي شخص ، صغيرا كان أم كبيرا على حد سواء ، وسواء كانوا يعالجون في المستشفى أو في المنزل.

وأضاف : "على الرغم من أن الأعداد الدقيقة للأشخاص الذين عانوا من التأثيرات طويلة المدى لم يتم تحديدها بشكل واضح بعد ، فقد تم الإبلاغ عن أعراض ومضاعفات ما بعد كوفيد – 19 لدى كل المرضى الذين عولجوا المستشفى أو الذين يدخلوها على حد سواء " .

وذكر تيدروس أدهانوم أن " ما يثير القلق حقًا هو الطيف الواسع من الأعراض التي تتقلب بمرور الوقت ، وغالبًا ما تتداخل ويمكن أن تؤثر على أي جهاز في الجسم."

ويمكن أن تستمر الأعراض التي تصيب المرضى السابقين لأشهر ويمكن أن تشمل الإرهاق الشديد أو مشاكل التنفس أو الخفقان أو مشاكل الذاكرة ، مما يمكن أن يجعل من المستحيل العودة إلى العمل أو الحياة اليومية.

وقال تيدروس أدهانوم إن هذا يؤكد كيف أن "استراتيجية / مناعة القطيع الطبيعية / غير معقولة أخلاقيا وغير مجدية" مضيفا أن هذا لن يؤدي فقط إلى وفيات أخرى بالملايين ، نحن فى غنى عنها ، بل سيؤدي أيضًا إلى الحكم على عدد كبير من الأشخاص ليقطعوا الطريق الطويل قبل تحقيق الشفاء التام.

وأوضح تيدروس : "إلى أن نحصل على لقاح ، يجب على الحكومات والناس بذل كل ما في وسعهم لمنع انتقال العدوى ، وهي أفضل طريقة لمنع عواقب ما بعد كوفيد على المدى الطويل".