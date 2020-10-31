رئيس لوفتهانزا: مطار العاصمة الألمانية الجديد لن يكون محورا للرحلات البعيدة

قال كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم السبت، إن من غير المنتظر أن يكون مطار العاصمة الألمانية الجديد (بي إي آر) محورا دوليا للرحلات البعيدة في شركته، كما هو الحال مع مطاري فرانكفورت وميونخ.

وأوضح شبور أن "هناك أسبابا تاريخية تقف وراء عدم انطلاق حركة النقل الجوي للمسافات البعيدة في ألمانيا من أكبر مدينتين، وانطلاقها عبر محوري فرانكفورت وميونخ".

وأضاف شبور: "وأعتقد أن مطار (بي إي آر) لن يغير شيئا في هذا في الواقع".

وتسعى مجموعة لوفتهانزا إلى أن يصل عدد رحلاتها ورحلات شركاتها عبر مطار العاصمة الجديد إلى مئات الرحلات في فترة ما بعد جائحة كورونا، وقال شبور:" قبل كورونا، كنا كمجموعة لوفتهانزا نُسَيِّر أكثر من 400 رحلة أسبوعيا في الأسبوع إلى برلين موزعتين على مطاري برلين (تيجل وشونيفيلد)".

واستطرد شبور:" وأنا أتوقع بقوة أن هذا هو المعيار الذي سنسعى إلى العودة إليه بعد كورونا"، وتابع أن لوفتهانزا تأسست في برلين وأنه مسرور بوجود مطار هناك " يليق ببلادنا".

وافتتحت العاصمة الألمانية، اليوم، مطارها الجديد بعد أن كان هذا الافتتاح قد تأخر على مدار تسع سنوات.