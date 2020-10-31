غدا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة الجولة الأولى.. حزبيون: سندعم مرشحينا بكل قوة فى المرحلة الثانية لانتخابات النواب



تبدأ اليوم السبت فترة الصمت الدعائى، لانتخابات مجلس النواب بالنسبة لدوائر المرحلة الثانية، والتى تنتهى معها فعاليات الدعاية الانتخابية للمرشحين بما تشمله من عقد المؤتمرات والجولات الانتخابية، تمهيدا لانطلاق عملية التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالخارج والمقرر لها أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الحالى.

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات ابتدأ من غد الأحد فى طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، وتستمر تلك الإجراءات على مدى يومين.

وتجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهى «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

وتجرى الانتخابات بالنسبة للمصريين بالخارج فى المرحلة الثانية، أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الحالى، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

وفى حالة الداوئر التى تقتضى فيها الانتخابات إجراء جولة إعادة، يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة فى موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 14 ديسمبر.

فى سياق متصل، تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيا فى تمام الثانية ظهر غد الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمبنى «ماسبيرو».

وأكد رئيس الهيئة ــ فى تصريحات صحفية ــ أن الهيئة تلقت جميع نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عددا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز وتم البت فيها، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة الحصر العددى لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد، وأن الهيئة هى الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وفى سياق متصل، أكدت قيادات حزبية تقديم جميع أشكال الدعم اللازم لمرشحيهم فى محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وقال عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهورى أحمد عبدالماجد فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحزب دفع بـ25 مرشحا على المقاعد الفردية فى المرحلة الثانية للانتخابات فى 14 محافظة، مؤكدا تقديم جميع أشكال الدعم لهم من قبل قيادات الحزب لتحقيق نتائج أعلى من المرحلة الأولى للانتخابات.

وبين أنه طبقا للمؤشرات الأولية فقد حصل حزب الشعب الجمهورى بـ4 مرشحين من الجولة الأولى فى ثلاثة محافظات الجيزة والفيوم والبحر الأحمر، من إجمالى 33 مرشحا، منهم 19 مرشحا يخوضون جولة الإعادة أغلبهم فى محافظات الصعيد، وعشرة لم يحالفهم الحظ.

ومن جهته، أشار الأمين المساعد لأمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن أحمد الشاعر، لـ«الشروق» إن «الانتخابات هذا العام تشهد منافسة شرسة، ولا يمكن توقع نتيجتها، لأن الناخب هو من يختار مرشحه بحرية»، مؤكدا أن الحزب يراهن فى تلك الانتخابات على قاعدته الجماهيرية.

وذكر مساعد رئيس حزب حماة الوطن محمد الغباشى، أن الحزب دعم مرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بنفس دعم مرشحى المرحلة الأولى عن طريق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتعريف بالمرشحين وعرض برنامجهم الانتخابى وفيديوهات واستخدام جميع أدوات السوشيال ميديا.

وذكر الغباشى لـ«الشروق»، أنه طبقا للمؤشرات الأولى استطاع حزب حماة وطن أن يدخل جولة الإعادة بـ9 مرشحين فى سبعة محافظات حتى الآن من أصل 66 مرشحا تم الدفع.

وفى سياق متصل، قال قيادى بحزب الوفد، إن الحزب سيخوض انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب، والتى ستبدأ الأسبوع المقبل، بـ40 مرشحا على المقاعد الفردية فى تسعة محافظات، متوقعا نتائج أفضل من المرحلة الأولى للانتخابات، منوها بأن مرشحى الحزب فى الجولة الأولى بلغ 28 مرشحا ولم يحالفهم الحظ ولم يتمكنوا من دخول جولة الإعادة.