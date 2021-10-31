الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى أرض الوطن

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت، وذلك نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان.



كما أشار خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.



وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.



وأعرب الملك سلمان، خلال الاتصال حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.



بدوره، عدّ أمير دولة الكويت، ما اتخذته بلاده من إجراءات تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.



يذكر أن العديد من دول الخليج اتخذت إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته إساءة وتحيزا بحق السعودية والإمارات، بعد التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.