متمردو تيجراي يسيطرون على مدينة كوبولشا الإثيوبية

قال متحدث باسم جبهة تحرير تيجراي، جيتاشيو رضا، إن متمردي «تيجراي» سيطروا على مدينة كوبولشا الإثيوبية، لافتًا إلى أن قوات الجبهة ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لكسر الحصار المفروض عليها.



وأضاف خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن الجبهة ستتعاون مع الأمم المتحدة في إدارة جهود المساعدة في إقليمي تيجراي وأمهرة، بما في ذلك حماية مستودعاتهم.



وتابع: «يجب أن يكون واضحًا مرة أخرى أنه ليس لدينا دوافع أخرى غير كسر الحصار المميت على شركائنا، ومع ذلك سنواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة الذين يريدون رؤية انتقال آمن في إثيوبيا».







Firmly in control of #Kombolcha. Our forces will continue to take all appropriate measures to break the siege on the ppl of #Tigray. In the meantime, we will cooperate wt the #UN inmanaging their aid efforts in #Tigray& #Amhara including by protecting their warehouses. It need — Getachew K Reda (@reda_getachew) October 31, 2021