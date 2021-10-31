أعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية الفعلية للمملكة للتسعة أشهر الأولى لعام 2021، حيث بلغت إيرادات التسعة أشهر 2ر696 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 6ر701 مليار ريال، بعجز قدره نحو 4ر5 مليار ريال.(الدولار يساوي 75ر3ريال).

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها اليوم الأحد إن إجمالي الإيرادات الفعلية للتسعة أشهر الأولى بلغ 24ر696 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 5ر28 في المئة مقارنة بالتسعة أشهر الأولى لعام 2020.

وبلغت الإيرادات النفطية في التسعة أشهر الأولى 7ر396 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5ر299 مليار ريال.

وبلغت المصروفات الفعلية للأشهر التسعة الأولى 2021، نحو 6ر701 مليار ريال، بتراجع بنسبة 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الميزانية للتسعة أشهر الأولى 2021 التي تم الإعلان عنها اليوم ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية الربع الثالث 2021 إلى نحو 3ر 948 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ 5ر853 مليار ريال بنهاية العام الماضي (+ 11 %).