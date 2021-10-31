 رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نؤسس لمصالحة وطنية شاملة في البلاد - بوابة الشروق
الأحد 31 أكتوبر 2021 2:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نؤسس لمصالحة وطنية شاملة في البلاد

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
طرابلس (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 2:23 م | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 2:23 م

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، أن المجلس الرئاسي يؤسس لمصالحة وطنية تشمل كل فئات الشعب، على ركائز صحيحة وبشكل مؤسسي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المنفي قوله، خلال افتتاح فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار الذي شهدته مدينة طرابلس، صباح اليوم بمشاركة الأعيان والحكماء من كل المدن الليبية، إن "جميع الليبيين ينشدون عودة الاستقرار والسلام إلى بلادهم، بالنظر إلى ما تمتلكه من خيرات وتاريخ وإرث حضاري كبير".

وعبر عن سعادته بحضور هذا الملتقى الذي يجمع نخبة من الحكماء والشباب والنساء، من كل أنحاء ليبيا تحت شعار (استقرار ليبيا)، مؤكدا أن المجلس الرئاسي، يعمل على تنفيذ كل الخطوات في هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار".

وأشار المنفي إلى "العمل على توحيد كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، التي تعد جزء مهم للوصول إلى استقرار بلادنا، وكذلك المصالحة الوطنية الشاملة، إذ لا يمكن عبور المرحلة إلا من خلال مصالحة سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية".

ودعا إلى التعاون والتضامن من أجل أن يكون استقرار البلاد قريب، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك