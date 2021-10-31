رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نؤسس لمصالحة وطنية شاملة في البلاد

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، أن المجلس الرئاسي يؤسس لمصالحة وطنية تشمل كل فئات الشعب، على ركائز صحيحة وبشكل مؤسسي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المنفي قوله، خلال افتتاح فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار الذي شهدته مدينة طرابلس، صباح اليوم بمشاركة الأعيان والحكماء من كل المدن الليبية، إن "جميع الليبيين ينشدون عودة الاستقرار والسلام إلى بلادهم، بالنظر إلى ما تمتلكه من خيرات وتاريخ وإرث حضاري كبير".

وعبر عن سعادته بحضور هذا الملتقى الذي يجمع نخبة من الحكماء والشباب والنساء، من كل أنحاء ليبيا تحت شعار (استقرار ليبيا)، مؤكدا أن المجلس الرئاسي، يعمل على تنفيذ كل الخطوات في هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار".

وأشار المنفي إلى "العمل على توحيد كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، التي تعد جزء مهم للوصول إلى استقرار بلادنا، وكذلك المصالحة الوطنية الشاملة، إذ لا يمكن عبور المرحلة إلا من خلال مصالحة سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية".

ودعا إلى التعاون والتضامن من أجل أن يكون استقرار البلاد قريب، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.