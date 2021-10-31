إطلاق مرصد دولي لانبعاثات الميثان لتعزيز جهود خفض غازات الاحتباس الحراري

أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بدعم من الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد مرصدًا جديدًا لدفع العمل العالمي بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان، وذلك لدعم مزيد من التقدم في تنفيذ اتفاقية باريس.

وتم إطلاق المرصد الدولي لانبعاثات الميثان (IMEO) خلال قمة مجموعة العشرين، عشية مؤتمر المناخ COP26 للأمم المتحدة في جلاسكو، وفقا لبيان على الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وذكر البيان أن المرصد الدولي لانبعاثات الميثان "MEO" سيضع التقارير العالمية عن انبعاثات الميثان في مستوى مختلف تمامًا، مما يضمن الشفافية العامة بشأن انبعاثات الميثان البشرية المنشأ.

وسيركز المرصد في البداية على انبعاثات الميثان من قطاع الوقود الأحفوري، ثم يتوسع ليشمل القطاعات الرئيسية الأخرى للانبعاثات مثل الزراعة والنفايات.

ويعتبر الميثان من الغازات الدفيئة القوية المسؤولة عن ربع الاحتباس الحراري الحالي على الأقل.

ويشير التقييم العالمي للميثان الذي تم نشره مؤخرًا من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المناخ وائتلاف الهواء النظيف (CCAC) إلى أن التخفيضات الصفرية أو المنخفضة التكلفة الصافية يمكن أن تقلل من انبعاثات الميثان البشرية المنشأ إلى النصف تقريبًا، في حين أن التدابير المؤكدة يمكن أن تخفض 0.28 درجة مئوية من الارتفاع المتوقع في متوسط ​​درجة حرارة الكوكب بمقدار 2050.

وسيوفر المرصد الوسائل لتحديد أولويات الإجراءات ورصد الالتزامات التي تعهدت بها الجهات الحكومية في التعهد العالمي بشأن الميثان - وهو جهد تقوده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من قبل أكثر من ثلاثين دولة لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 % بحلول عام 2030.