تدريبات خاصة لثنائي الإسماعيلي لرفع المعدل البدني

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يخوض محمد هاشم والجزائري محمد بن خماسة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، برنامج خاص تحت اشراف ديفيد بيستيرو مخطط أحمال الدراويش.

يأتي ذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لهما بناءًا على البرنامج الذى وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو قبل انتظامهما تدريجيا خلال التدريبات الجماعية للإسماعيلي.

وتماثل الثنائي للشفاء من الإصابات التى لحقت بهما فى الفترة الأخيرة ليلحقا بمحمد نصر مدافع الفريق الذى عاد بعد غياب دام 3 شهور نظرًا لتعرضه لكسر فى الترقوة.

والجدير بالذكر أن قائمة المصابين بالإسماعيلي تضم فى الوقت الحالي محمد عمار الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبي بالإضافة إلى باسم مرسي عقب معاناته بشد فى العضلة الأمامية.