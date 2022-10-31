عمرو طلعت: الشبكة الوطنية للطوارئ تتكون من شبكة اتصالات مغلقة

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتكون من شبكة اتصالات مغلقة، تضم عدة أبراج لاسلكية ونهايات طرفية متنوعة.

وأضاف، خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسيِ، اليوم الاثنين، أن هذه الأجهزة تنقل الحدث بشكل لحظي إلى غرف التحكم المركزية.

وأشار إلى أن الغرف المركزية هي المسؤولة عن إدارة الأزمة بشكل متكامل.

ولفت إلى أن هناك تطبيقات لتبادل البيانات بين عناصر المنظومة، لرفع قدرة الجهات على التعامل مع الأزمة.

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

ويساهم المركز في ضمان جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.