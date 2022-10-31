مقتل 98 شخصا وفقدان 63 آخرين في فيضانات وانهيارات أرضية بالفلبين

قالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الفلبين اليوم الاثنين إن عدد الضحايا نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن عاصفة استوائية ضربت الفلبين بلغ 98 قتيلا، إلى جانب فقدان 63 آخرين .

وأضافت الوكالة أن 69 شخصا أصيبوا بجروح جراء العاصفة الاستوائية "نالجاي" التي ضربت الفلبين مطلع الأسبوع الجاري.

وتأثر أكثر من 9ر1 مليون شخص،من بينهم ما لا يقل عن 975 ألفا من النازحين. وقالت الوكالة إن أكثر من 305 آلاف شخص يقيمون في مراكز الإجلاء.

وكان 53 من القتلى في مقاطعة ماجوينداناو جنوبي البلاد، حيث تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في طمر أكثر من 100 منزل. ولا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين بالمقاطعة.

وقتل 19 شخصا في منطقة فيساياس الغربية ، في حين توفي 12 شخصا في مقاطعات كافيت ولاجونا وباتانجاس إلى الجنوب من العاصمة مانيلا.

ووردت أنباء عن 14 حالة وفاة أخرى في مقاطعات شرقية وجنوبية أخرى ضربتها العاصفة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن 29 شخصا في عداد المفقودين في منطقة فيساياس الشرقية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتحرك "نالجاي" إلى خارج الفلبين في وقت متأخر من اليوم الاثنين. وكانت تجمع رياحا مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 85 كيلومترا في الساعة وبسرعة رياح تصل إلى 105 كيلومترات في الساعة.