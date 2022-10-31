التعادل السلبي يحسم مواجهة المقاولون العرب وفاركو بالدوري الممتاز

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فاركو والمقاولون العرب، التي أقيمت على ملعب الأخير في الجبل الأخضر مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو فاركو على مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول من عمر اللقاء، ولكن دون خطورة تُذكر على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، دفع شوقي غريب المدير الفني للمقاولون، بجميع الأوراق الهجومية من مقاعد البدلاء، لمحاولة تسجيل هدف الفوز أمام فاركو، ولكن لم تنجح محاولات ذئاب الجبل في تحقيق الانتصار في مواجهة اليوم، لينتهى اللقاء بالتعادل.

وبتلك النتيجة، رفع فاركو رصيده للنقطة 5 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما وصل رصيد المقاولون للنقطة 3 في المركز العاشر.