 السيسي يهنئ لولا دا سيلفا لانتخابه رئيسا للبرازيل.. ويدعوه لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ - بوابة الشروق
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السيسي يهنئ لولا دا سيلفا لانتخابه رئيسا للبرازيل.. ويدعوه لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 4:36 م | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 4:36 م

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيساً للبرازيل، متمنياً له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار.

وقال الرئيس السيسي في تصريح له، أود التأكيد على تطلعي للعمل المشترك مع الرئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات، وأدعوه للحضور إلى مصر للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، حيث أثق أن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابي بنـاء خـلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي".


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