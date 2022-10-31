رئيس الوزراء التشيكي السابق بابيس يعلن ترشحه للرئاسة

أعلن رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس، يوم الأحد، ترشحه للرئاسة رسميا.

وأعلن الملياردير والسياسي المعارض رسميا ترشحه لأعلى منصب في البلاد وذلك قبل شهرين ونصف من الانتخابات.

وقال السياسي البالغ من العمر 68 عاما في حوار مع محطة نوفا التلفزيونية "الاستطلاعات لا تمنحني الكثير من الفرص لكني مقاتل".وكان من المتوقع أن يعلن بابيس ترشيحه قبل عدة أشهر.

ويخضع مؤسس حزب "آنو" حاليا للمحاكمة كرجل أعمال بتهمة المساعدة والتحريض على الغش في الدعم.

وفي رد فعل أولي ، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عبر تويتر: "في الدول الديمقراطية، يستقيل سياسي عند اتهامه، لكن أندريه بابيس يتوق إلى الحصانة في القلعة"، وذلك في إشارة إلى قلعة براغ ، مقر الحكومة التشيكية.

ووفقا لاستطلاع أجراه قبل شهر تقريبا معهد ستيم/مارك لأبحاث الرأي، سيصوت 23% ممن تم استطلاع رأيهم لصالح الجنرال السابق والرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي"ناتو" ، بيتر بافل.

وجاء بابيس في المرتبة الثانية بنسبة 17% ، وحلت ثالثا رئيسة الجامعة السابقة دانوس نيرودوفا بنسبة 14 %.

وستجرى الانتخابات الرئاسية يومي 13 و 14 يناير 2023، ومن المحتمل أن تجري جولة إعادة بعد أسبوعين.

يشار إلى أن الرئيس الحالي ميلوس زيمان يقضي ولايته الثانية والأخيرة كرئيس للتشيك، والتي تنتهي في مارس المقبل. ولا يمكنه خوض الانتخابات مرة أخرى.

ولدى الرئيس في جمهورية التشيك، مهام تمثيلية إلى حد كبير، لكنه يعتبر قائد رأي مهم.