رئيس الزمالك: «من سبوا شيكابالا ليسوا جمهور الأهلي الحقيقي»

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض، تعرض للسباب من جماهير النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري دون سبب.

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة الماضية، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وأضاف منصور عبر فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "الأجواء كانت رائعة للغاية بين لاعبي الفريقين في مباراة السوبر، ولكن هناك مجموعة من جماهير الأهلي قامت بـ سب شيكابالا دون أي سبب."

وتابع رئيس الزمالك: "أتعرض يوميًا للسباب من بعض الصفحات المتزملكة وبعض الأشخاص المأجورين."

وأوضح منصور: "من سبوا شيكابالا ليسوا جمهور الأهلي الحقيقي، بل هم أشخاص مزيفون."

وأتم: "وبرغم ما حدث في المباراة، قمنا بتهنئة الأهلي بفوزه بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك."