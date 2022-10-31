تحرير 21 محضرا للمخابز مخالفة في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مباحث التموين يفيد بتمكن سمير البلكيمي مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية حملة بناحية النوبارية وأسفرت الحملة من غلق مخبزا قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام للرغيف الواحد، وضبط 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، و3 مخابز قامو بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و3 مخابز قاموا بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمه وقت التوقف، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.