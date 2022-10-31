 البر الرئيسي الصيني يسجل 479 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 - بوابة الشروق
الإثنين 31 أكتوبر 2022 9:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

البر الرئيسي الصيني يسجل 479 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 8:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 8:55 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 479 إصابة جديدة مؤكدة.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 2220 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر إجمالي 230 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الأحد، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 250 ألفا و455 شخصا.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس الأحد، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك