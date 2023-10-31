أوستن: بوتين سينجح في أوكرانيا إذا أوقفت واشنطن دعمها

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن قلقه من نجاح روسيا في حربها ضد أوكرانيا إذا لم تواصل الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا.



وخلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن اليوم الثلاثاء، تلقى أوستن سؤالا عن المدة الزمنية أمام أوكرانيا قبل أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الانتصار في الحرب إذا توقف الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا.

وقال أوستن إنه من الصعب تحديد مدة زمنية معينة، لكنه قال "يمكنني أن اؤكد لكم أنه بدون دعمنا، سينجح بوتين".

وتابع "إذا أوقفنا دعمنا لهم الآن، سيصبح بوتين أكثر قوة وسينجح في القيام بما يرغب في القيام به".

وحضر أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جلسة الاستماع للرد على أسئلة بشأن حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 105 مليارات دولار التي طلبها الرئيس جو بايدن لدعم إسرائيل وأوكرانيا.

ويعارض بعض الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا".

وشدد الوزيران على الحاجة الملحة إلى دعم البلدين، وذلك أيضا لأن الحربين ترتبطان بالتحالف الوثيق بين روسيا وإيران، على سبيل المثال في تبادل المعدات العسكرية.

وقال أوستن وبلينكن إن هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من الاستثمارات المتزامنة، قائلين إنها ترسل أيضا إشارة قوية إلى أعداء واشنطن. وأضافا إن الدعم في نهاية الأمر لا يتعلق إلا بالأمن القومي الأمريكي.