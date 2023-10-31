 الجامعة العربية تسلم تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة العربية تسلم تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 11:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 11:40 ص

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها سلمت الأربعاء الماضي، ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفقاً للتوقيتات التي حددتها المحكمة، وذلك في القضية التي تنظرها بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.

وأوضح بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة كانت قد سلمت مُرافعتها المكتوبة في شهر يوليو الماضي وفقاً للإجراءات المُتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتضمّنت بالأدلّة والحيثيات ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جامعة الدول العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في 19 فبراير المقبل عقد جلسات استماع بشأن القضية.


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