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استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية

رام الله - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 11:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 11:51 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مسن فلسطيني، 70 عاما، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، "كانت قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى مدينة طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تتبعها تعزيزات من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين".

وأضافت أن المواجهات "أسفرت عن إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم اثنان في حالة الخطر، نقلوا إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد المسن متأثرا بإصابته".

وطبقا للوكالة ترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى 124.


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