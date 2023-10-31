متحدث الخارجية الأمريكية الإقليمي: قتل الفلسطينيين على يد المستوطنين إرهاب

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن «حركة حماس مقاومة ضد الشعب الفلسطيني»، لافتًا إلى أن «واشنطن ترى بأن تلك الحركات لا تدافع عن الشعب».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن «حماس تخبئ الوقود في الأنفاق بدلًا من منحه للمستشفيات»، وفقًا لادعائه.

ونوه بأن الظروف الحالية ليست مناسبة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى حل الدولتين، مشيرًا إلى أن «هناك اختلافات كبيرة وعدم اتفاق في الجانب الإسرائيلي».

ولفت إلى أن «واشنطن تدين الأنشطة المزعزعة للاستقرار بشدة كقتل الفلسطينيين الأبرياء على يد المستوطنين في الضفة الغربية»، واصفًا قتلهم على يد المستوطنين بأنه «إرهاب».

وأكمل: «في الوقت الراهن لا إمكانية لاستئناف التفاوض، لكن رغم كل الصعوبات لا بد أن نستمر في الجهود؛ لأن حل الدولتين الحل الوحيد الذي يضمن للشعب الفلسطيني العيش بكرامة وازدهار وحرية».

وأشار إلى أن مصر بدأت مسار السلام مع إسرائيل منذ 40 عامًا، ثم تبعها الأردن، ومنذ سنوات قليلة البحرين والإمارات والمغرب، قائلًا إن «الدول العربية الأخرى تريد متابعة المسار الدبلوماسي للسلام الذي انتهجته مصر».

وذكر أن مواصلة هذا المسار مرهون بالعمل للوصول إلى حل الدولتين، مؤكدًا أن «الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤمن بذلك منذ عمله كسيناتور ونائب رئيس لباراك أوباما».