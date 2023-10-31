وزير الصحة يطلق اليوم الاستيراتيجية الوطنية للقبالة

يشهد الدكتور خالدد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق خارطة طريق لتطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالة في مصر.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء بمهنة القبالة، ومن بينها تشكيل اللجنة العليا للقبالة، التي تستهدف تحديث ومتابعة المهام الوظيفية للقابلات، من أجل تخفيض معدلات الولادات القيصرية -غير الضرورية- ورفع معدلات الولادات الطبيعية، وذلك لكافة فئات التمريض المرخص لهن بمزاولة «القبالة».

وحرصت وزارة الصحة والسكان على رفع كفاءة القابلات ضمن منظومة العمل، من خلال توفير وتحديث التدريبات المختلفة للقابلات في كل محافظات الجمهورية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، حيث تم إدراج تخصص زمالة القبالة، ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية، فضلاً عن إدراج دبلوم القبالة ضمن تخصصات البورد العربي، وإدراج تخصصات القبالة للماجيستير والدكتوراة في الجامعات المصرية.