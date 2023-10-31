نيدفيد: مواجهة صن داونز لا تحتاج للكلام الكثير

أكد كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة صن داونز، المقرر لها مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

قال نيدفيد على هامش مران الأهلي اليوم الثلاثاء "مباريات الحسم في أي بطولة لا تحتاج إلى الكثير من الكلام عنها، وجميع اللاعبين يعلمون جيدًا الدور المطلوب منهم، فمثل هذه المواجهات تحتاج إلى التركيز الشديد من جميع اللاعبين".

أضاف "أثق في لاعبي الأهلي، وقدرتهم على التأهل إلى نهائي البطولة، خلال مباراة الغد".

واختتم كريم نيدفيد "الحضور الجماهيري سيكون دافعا قويا للاعبين لتحقيق النتيجة التي تؤهلنا إلى نهائي البطولة التي تقام لأول مرة".

يذكر أن الأهلي خسر إيابا بهدف في بريتوريا، مساء الأحد الماضي.