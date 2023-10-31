 الشرطة تطلق النار على امرأة بمحطة قطار في ضواحى باريس بعد تهديدها بتفجير قنبلة - بوابة الشروق
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الشرطة تطلق النار على امرأة بمحطة قطار في ضواحى باريس بعد تهديدها بتفجير قنبلة

باريس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 5:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 5:59 م

أطلق رجال الشرطة في باريس النار على امرأة هددت بتفجير نفسها في محطة قطار إحدى ضواحي باريس.

وذكر مكتب المدعي العام في باريس أن المرأة تفوهت بتهديدات بالقتل أثناء سفرها على متن قطار ضواحي كان فى طريقه إلى وسط مدينة باريس صباح اليوم الثلاثاء.

وعندما لم تمتثل للأوامر التي أصدرها رجال الشرطة الذين كان يستجيبون لمكالمة الطوارئ، أطلق شرطيان ما مجموعه ثماني طلقات على المرأة. وفي البداية، تم الإبلاغ عن إطلاق رصاصة واحدة.

وأصيبت المرأة بجروح خطيرة ولم يتم العثور على أي عبوة ناسفة بحوزتها، بحسب ما نقلت صحيفة لو باريزيان الفرنسية نقلاً عن الشرطة.

وذكر التقرير أن المرأة صاحت "الله أكبر" باللغة العربية.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن المرأة المنقبة أصيبت برصاصة في بطنها وتم نقلها إلى المستشفى.


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