فقرة خططية في مران الزمالك قبل مواجهة زد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، فقرة خططية للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال المران لخوض بعض الجوانب الفنية، مع حرصه هو ومساعده إبراهيم صلاح على توجيه اللاعبين بشكل مستمر خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران، خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة لتطبيق الجوانب التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق لمواجهة زد المقررة يوم 11 يناير الجاري في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.