الرئيس الغاني يعرب عن رغبته في دعم ألمانيا لبلاده في مكافحة الإرهاب

أعرب الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو للمستشار الألماني أولاف شولتس عن رغبته في دعم ألمانيا لبلاده في مكافحة الإرهاب.

يأتي ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها المستشار الألماني للعاصمة الغانية أكرا في إطار جولة بأفريقيا تستغرق ثلاثة أيام. وقال أكوفو-أدو اليوم الثلاثاء إن الإقليم ولاسيما منطقة الساحل أصبح غير مستقر بسبب "الإرهاب الإسلاماوي. الإرهاب يسبب قلقا كبيرا لكل الحكومات في غرب أفريقيا".

وأضاف أكوفو-أدو أن مالي الواقعة غرب أفريقيا كانت في طليعة الدول المتأثرة بهجمات الميليشيات الإسلاماوية لكنه نوه إلى أن التهديد انتشر خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل مطرد صوب الجنوب والشرق.

وتابع الرئيس الغاني:" في الوقت الراهن تضطر كل دول غرب أفريقيا بما في ذلك الدول غير الواقعة على خط النار بشكل مباشر مثل غانا، إلى اتخاذ تدابير احترازية كبيرة للتصدي لهجمات محتملة من جانب إرهابيين".

وصرح أكوفو-أدو بأن غانا تنظر إلى ألمانيا باعتبارها شريكا مهما في هذا الشأن وأعرب عن أمله في الحصول على دعم ألمانيا في حشد الموارد العسكرية ولاسيما في مجال الاستطلاع.

تعد غانا هي المحطة الأخيرة في جولة شولتس في أفريقيا التي تستغرق ثلاثة أيام وبدأها بنيجيريا في اليومين الماضيين، ويبلغ عدد سكان الدولة الساحلية ما يزيد عن 34 مليون نسمة، كما أنها تعد واحدة من الديمقراطيات النموذجية في القارة السمراء، لكنها محاطة بدول غير مستقرة يحكمها عسكريون بعد انقلابات، مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا.