 تايوان: إصابة 27 شخصا بسبب إعصار كونج - ري وفقدان سائحين من التشيك - بوابة الشروق
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تايوان: إصابة 27 شخصا بسبب إعصار كونج - ري وفقدان سائحين من التشيك

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 11:22 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 11:22 ص

تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "كونج - ري"، في إصابة 27 شخصا بأنحاء مختلفة من تايوان، بينما فُقد سائحان من جمهورية التشيك، ولم تفلح محاولات التواصل معهما، بحسب ما أورده مركز عمليات الطوارئ المركزي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، بأنه حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي، أبلغ مركز عمليات الطوارئ المركزي عن إصابة 27 شخصا بسبب الإعصار، دون تسجيل حالات وفاة.

ومع ذلك، قال مركز عمليات الطوارئ المركزي، إنه لم يتمكن بعد من التواصل مع سائحين اثنين من التشيك، أكد دخولهما متنزه تاروكو الوطني.

ولم ترد تقارير عن مفقودين آخرين.

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