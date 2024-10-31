سوريا: أنباء أولية عن عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة القصير بريف حمص

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الخميس، بورود أنباء أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص.

من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى دوي انفجارات عنيفة بمنطقة القصير وريفها بريف حمص الغربي، عند الحدود السورية اللبنانية.

جاء ذلك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأمس الأربعاء، أدى القصف الإسرائيلي لمعبر «المصنع» على الحدود اللبنانية السورية في ناحية البقاع إلى شلّ حركة شحن البضائع بالاتجاهين.

وفرض القصف واقعًا جديدًا على حركة مرور الأفراد أيضا، وخلّف تداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصاد اللبناني عامة، ومدينة مجدل عنجر بشكل خاص التي تقع منشآت المراكز الحدودية اللبنانية ضمن نطاقها.

ويعدّ معبر المصنع من أبرز 6 معابر حدودية بين لبنان وسوريا، كما أنه الأقرب من حيث المسافة بين مرفأ بيروت والأسواق الخارجية عبر سوريا، الأمر الذي رتب أعباء مادية إضافية على الشركات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد التي تحولت إلى معابر الشمال اللبناني.