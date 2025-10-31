محافظ أسوان: إعادة ضخ مياه الكرور بعد إصلاح الكسر خلال 6 ساعات فقط

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الجهود المكثفة التي قامت بها فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والمقاولون العرب في التعامل مع الكسر المفاجئ الذي أصاب خط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور للصرف الصحي رقم (11) بميدان المدخل الجنوبي، عند منطقة الشرطة العسكرية، بقطر 600 مللي ونوعية GRP.

وأكد المحافظ نجاح الفرق الفنية في إصلاح الكسر خلال 6 ساعات فقط، بعد مواصلة العمل ليلًا ونهارًا تحت إشراف ميداني من اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، حيث تم تحديد موقع الكسر وبدء أعمال الحفر وشفط كميات المياه للوصول إلى الماسورة المتضررة على عمق 3 أمتار. كما تم الدفع بعدد 12 معدة من سيارات ولوادر وعربات كسح، مما ساهم في إنهاء أعمال الإصلاح بنجاح.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ أعمال التغيير للماسورة وتركيب البديلة، وإجراء اختبار شامل للتأكد من سلامة الخط وعدم وجود أي تسريبات. وتمت إعادة ضخ المياه إلى المنازل في منطقة الكرور، بعد مرور المياه من مكان الإصلاح بشكل آمن.

وأوضح المحافظ أنه بالتوازي مع ذلك، تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لبدء العمل خلال أسبوع في إنشاء محطة رفع المشتل الجديدة للصرف الصحي رقم (12)، كحل جذري لاستيعاب تصرفات منطقة الكرور والقضاء على المشكلة بشكل نهائي.