برشلونة يتقدم بطلب رسمي لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 على كامب نو

تقدم نادي برشلونة الإسباني بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2029، ليعود ملعب كامب نو إلى دائرة المنافسة على احتضان أكبر حدث أوروبي للأندية بعد اكتمال أعمال تطويره.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن إدارة برشلونة تسعى لأن يكون الملعب بحلته الجديدة جاهزًا لاستقبال المباريات الكبرى بحلول ذلك العام، معتبرة أن تنظيم نهائي دوري الأبطال سيكون تتويجًا لعملية التحديث الشاملة التي يشهدها «كامب نو».

وأشارت الصحيفة إلى أن الملعب الكتالوني سيواجه منافسة قوية من ملعب «ويمبلي» الإنجليزي بالعاصمة لندن، الذي يُعد أحد أبرز الملاعب المرشحة لاستضافة الحدث الأوروبي.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن البلد والملعب المستضيف للنهائي عام 2029 في سبتمبر من عام 2026، بعد دراسة الملفات المقدمة من الأندية والمدن الراغبة في التنظيم.

يُذكر أن ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية كان قد استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، في واحدة من النسخ التاريخية للبطولة القارية.